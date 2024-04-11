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Путин: Зимой Россия не наносила никаких ударов по энергообъектам Украины
Россия из гуманитарных соображений не наносила зимой никаких ударов по энергообъектам Украины. Однако ВСУ, напротив, специально стремились оставить без света и тепла больницы и другие социальные учреждения РФ. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.
«Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они (ВСУ — прим. Т-и) хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — рассказал глава государства во время переговоров с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Детали приводит пресс-служба Кремля.
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