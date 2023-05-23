Путин: Здравоохранение в РФ переживает период кардинальных перемен

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей X (XXIX) Национального конгресса эндокринологов «Персонализированная медицина и практическое здравоохранение». Он отметил, что сегодня российское здравоохранение находится на пути кардинальных перемен.

«Сегодня отечественное здравоохранение переживает период кардинальных перемен, связанных с разработкой современных, инновационных технологий, впечатляющими результатами научных исследований, развитием персонализированной медицины. Эти достижения позволяют добиться существенного прогресса в вопросах профилактики, диагностики и лечения эндокринных заболеваний, значительно повысить качество и доступность оказания специализированной медицинской помощи», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул важность ежегодных встреч в Москве практикующих врачей, ведущих ученых, эндокринологов из всех регионов страны и ряда зарубежных государств, которые позволяют обменяться накопленным опытом и «сверить часы». Глава государства также выразил уверенность, что конгресс пройдет успешно, а его решения и рекомендации будут содействовать консолидации профессионального медицинского сообщества, активному внедрению передовых практик и совершенствованию системы российской эндокринологической службы.