Путин заявил об углублении интеграции стран-членов СНГ во многих направлениях

Страны СНГ за прошедшие годы углубили интеграцию в очень многих направлениях. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на неформальном форуме Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», — сказал российский лидер.

Путин заметил, что углубление интеграции касается в том числе обеспечения безопасности стран СНГ и развития экономики.

По его словам, связи между странами со времен Советского Союза играют свою положительную роль и не только сохраняются на прежнем уровне, но и развиваются на «совершенно новой базе».

Президент РФ поблагодарил иностранных коллег за то, что они приняли приглашение и приехали на саммит. До пандемии лидеры стран СНГ традиционно встречались в Санкт-Петербурге перед Новым годом.

«Этот год особенный для СНГ: 30-летие создания организации состоялось в этом году — совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости — сейчас делаю это с удовольствием в личном формате», — подчеркнул глава российского государства.