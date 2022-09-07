Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России

Уровень безработицы в России сейчас достигает 4% — это минимальный показатель за всю историю страны. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что экономическая обстановка в стране уже стабилизировалась, хотя в некоторых отраслях и сохраняются проблемы.

«Да, в целом экономическая ситуацию стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию», — уточнил глава государства.

По словам Путина, по итогам 2022 года инфляция в стране может составить около 12%. В отличие от западных стран в России наблюдается ее спад, и в следующем году РФ может вновь вернуться к показателю в 4%.

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим — я еще об этом поговорю, но тенденция — в отличие от западных экономик — на снижение. Там — на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — поделился Президент.