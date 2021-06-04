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Ру Тат
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4 июня 2021  14:41
Егор Никитин

Путин заявил о возврате мировой экономики к нормальной жизни

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Мировая экономика возвращается к нормальному функционированию в допандемийном режиме. В этом году она покажет рекордный рост за последние десятилетия. Об этом на открытии пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.

Глава российского государства заметил, что ПМЭФ-2021 является первым масштабным международным экономическим ивентом после пандемии. И сам факт его проведения в гибридном формате, сочетающим онлайн и живое общение участников, — позитивный знак. 

«Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который оказался самым большим со времен войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — отметил Президент РФ.

Путин добавил также, что рост мирового ВПП ожидается на уровне 6% — самой высокой отметке с 1970-х годов. 

#путин владимир #ПМЭФ
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