Путин заявил о возврате мировой экономики к нормальной жизни

Мировая экономика возвращается к нормальному функционированию в допандемийном режиме. В этом году она покажет рекордный рост за последние десятилетия. Об этом на открытии пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.

Глава российского государства заметил, что ПМЭФ-2021 является первым масштабным международным экономическим ивентом после пандемии. И сам факт его проведения в гибридном формате, сочетающим онлайн и живое общение участников, — позитивный знак.

«Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который оказался самым большим со времен войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — отметил Президент РФ.

Путин добавил также, что рост мирового ВПП ожидается на уровне 6% — самой высокой отметке с 1970-х годов.