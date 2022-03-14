Путин заявил о важности реформы контрольно-надзорной деятельности

Меры, принятые в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, должны положительно сказаться на экономике России. Надежду на это выразил Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщает пресс-служба Кремля.

Заместитель Премьер-министра страны рассказал, в частности, о совершенствовании работы механизма регуляторной гильотины и обязательного досудебного обжалования, унификации правил введения обязательных требований для бизнеса, внедрении риск-ориентированного подхода.

«Хорошо. Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время, в том числе и с Вашим участием, положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом», — отреагировал Путин на рассказ Григоренко.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Она получила неофициальное название «регуляторной гильотины».