Путин заявил о важности поддержки детей погибших военнослужащих

Поддержка детей погибших героев – дело всей страны, а не только семьи, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин во время встречи с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал он.

Президент отметил, что особенно важно помочь детям погибших военнослужащих. «И, самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей», – добавил Путин, подчеркивая общенациональный характер этой поддержки.