Путин заявил, что рост пенсий россиян в ближайшие годы продолжится

Правительство РФ продолжит повышать пенсии россиян в 2022 и 2023–2024 годах. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — отметил российский лидер.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в 2022-м социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, о чем сообщало ИА «Татар-информ».