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Ру Тат
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28 сентября 2021  17:20

Путин заявил, что рост пенсий россиян в ближайшие годы продолжится

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Правительство РФ продолжит повышать пенсии россиян в 2022 и 2023–2024 годах. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — отметил российский лидер.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в 2022-м социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Россия #экономика #Владимир Путин #индексация пенсии #пенсии
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