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Ру Тат
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Политика
20 сентября 2022  15:06

Путин заявил о том, что российское вооружение эффективно противостоит технике НАТО

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Российское оружие, применяемое в ходе спецоперации на Украине, показывает высокую эффективность и отлично противостоит западному оружию, которое НАТО поставляет киевскому режиму, заявил Президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно промышленного комплекса.

«На поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, качественно нарастить наши возможности. И исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику и вооружение», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что сфера оборонно промышленного комплекса — это именно та отрасль, где необходимо стопроцентное импортозамещение.  «Где-то в других местах это не так важно, и не так существенно, да и не нужно на самом деле нам 100% импортозамещения не нужно. А здесь нужно!» — подчеркнул он.

 

#спецоперация на Украине #Владимир Путин
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