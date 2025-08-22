news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 22 августа 2025 22:56

Путин заявил о стремлении России положить конец конфликту на Украине

Читайте нас в
Телеграм

Россия не начинала войну на Украине и предпринимает все усилия для ее завершения. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что в ряде стран действует мощная пропаганда, из-за которой населению внушают обратное. По словам главы государства, настоящим началом конфликта стали действия Киева, когда против мирных жителей Донбасса была применена авиация и танки. Путин подчеркнул, что именно тогда началась война, а Россия, напротив, стремится положить ей конец.

#россия и украина #СВО #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

21 августа 2025