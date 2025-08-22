Россия не начинала войну на Украине и предпринимает все усилия для ее завершения. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что в ряде стран действует мощная пропаганда, из-за которой населению внушают обратное. По словам главы государства, настоящим началом конфликта стали действия Киева, когда против мирных жителей Донбасса была применена авиация и танки. Путин подчеркнул, что именно тогда началась война, а Россия, напротив, стремится положить ей конец.