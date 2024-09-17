Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин заявил о сохранении существующих приоритетов государственных расходов
Существующие сейчас приоритеты государственных расходов, в том числе — социальная поддержка граждан и укрепление обороноспособности страны, будут сохранены. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.
«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан», — перечислил глава государства.
Совещание с участием Президента было посвящено работе над проектом федерального бюджета на предстоящий 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Путин особо упомянул необходимость запуска со следующего года новых национальных проектов для достижения «заметных, позитивных изменений во всех сферах жизни», обеспечения «долгосрочного, поступательного развития России». В связи с этим он указал на то, что в федеральный бюджет соответствующие ресурсы должны быть заложены в необходимом объеме.
В этом контексте Президент РФ вспомнил о «стратегических решениях по донастройке налоговой системы». Напомнил он и о важности сохранения ответственной бюджетной политики, устойчивости и сбалансированности не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»