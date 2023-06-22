Путин заявил о систематических нарушениях Конвенции о запрете биологического оружия

Конвенция о запрещении биологического и токсичного оружия, принятая более полувека назад, систематически нарушается, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих созданию и распространению такого вооружения.

«Полезные инициативы по упрочению соответствующего нераспространенческого режима нередко встречают противодействие со стороны ряда государств, стремящихся использовать существующие международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других», — сказано в его приветственной телеграмме гостям и организаторам IV Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Глава государства напомнил, что международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех стран.

Путин также подчеркнул, что не меньшее значение имеет наращивание коллективных усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемиями. Российские специалисты готовы принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных регионах мира.