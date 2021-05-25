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Ру Тат
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25 мая 2021  15:52

Путин заявил о серьезном укреплении ядерной триады России

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Потенциал российских стратегических ядерных сил вырос, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявил Президент России Владимир Путин, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система 
«Циркон», — сказал глава государства.

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