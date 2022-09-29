Путин заявил о сценариях Запада по разжиганию новых конфликтов в СНГ

Государства Запада готовы разжигать новые конфликты в странах СНГ. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, прошедшей в видеоформате, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, всё это результаты развала Советского Союза, это всё понятно», — поделился Путин своим пониманием ситуации.

При этом Президент РФ убежден, что «риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона».

По мнению политика, геополитические противники России «готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать „цветную революцию“ и развязать кровавую бойню».

Кроме того, Владимир Путин призвал страны СНГ «действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку», чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам и «дать отпор недоброжелателям».