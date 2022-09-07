Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Монголией

Президент России Владимир Путин провел встречу с Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Они обменялись мнениями о состоянии российско-монгольских отношений в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, передает пресс-служба Кремля.

«Российско-монгольские отношения имеют глубокие корни, хорошую историю. В прошлом году мы отметили столетие установления дипломатических отношений», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что растет товарооборот между двумя странами, есть крупные проекты, в развитии которых обе стороны заинтересованы, — это Улан-Баторская железная дорога, предприятия в сфере добычи минеральных ресурсов и металлов.

«И сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта, имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии», — сказал Президент РФ.