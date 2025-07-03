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Общество 3 июля 2025 16:22

Путин заявил о развитии высокотехнологичных отечественных продуктов

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В России активно появляются новые отечественные бренды. Они охватывают самые разные отрасли – от производства продуктов питания и одежды до сферы высоких технологий, включая разработки с применением искусственного интеллекта. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» сообщил Президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что особенно важно то, что многие из этих продуктов не создаются на основе адаптированных зарубежных решений, а разрабатываются в России с нуля. Он подчеркнул, что это уже не практика обратного инжиниринга, когда продукция воспроизводится путем копирования и импортозамещения. Напротив, речь идет о собственных инновациях и оригинальных разработках, что, по словам Президента, является ключевым достижением.

#бренды #новые технологии #Владимир Путин
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