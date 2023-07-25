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Экономика 25 июля 2023 17:31

Путин предупредил о признаках ускорения инфляции в России

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Путин предупредил о признаках ускорения инфляции в России
Фото: kremlin.ru

Один из основных рисков для социально-экономического развития страны — это повышение уровня инфляции. На текущий момент она умеренная, однако существуют предпосылки для ее ускорения. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что недавно обсуждал этот вопрос с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. «На текущий момент инфляция умеренная, но уже отмечаются признаки ее ускорения», — заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, одна из предпосылок — это несоответствие спроса и предложения. Отечественные производители предлагают недостаточно продукции, чтобы закрыть потребности россиян.

«Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения», — подчеркнул Президент.

Решением этой проблемы займется Правительство. Оно должно поспособствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, снизить число «узких мест» в логистике, энергетике, реальном и других секторах экономики.

#инфляция #Владимир Путин
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