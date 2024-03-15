Путин заявил о преступных акциях Киева для срыва выборов в России

С целью сорвать процесс голосования в России киевский режим задумал и пытается совершить ряд преступных и демонстративных акций в приграничных регионах. Об этом на совещании с членами Совета безопасности заявил Президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что совершаются попытки ударов по мирным населенным пунктам. Однако 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими ПВО.

Тем не менее есть пострадавшие среди мирного населения. «Всем им и их семьям безусловно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — подчеркнул глава государства.