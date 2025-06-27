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Политика 27 июня 2025 19:54

Путин заявил о праве России самостоятельно определять уровень безопасности

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна обладает суверенным правом самостоятельно определять степень необходимой безопасности, а также оценивать возможные угрозы, исходящие извне. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что это право закреплено в международных документах, подписанных всеми сторонами, согласно которым обеспечение безопасности одного государства или группы стран не может осуществляться в ущерб безопасности другого.

#Владимир Путин
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