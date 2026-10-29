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Политика 29 октября 2026 12:27

Путин заявил о поддержке планов трех стран Африки открыть посольства в Москве

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Путин заявил о поддержке планов трех стран Африки открыть посольства в Москве
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Три африканские страны, Ботсвана, Сейшельские острова и Того, намерены в ближайшее время открыть посольства в Москве, Россия поддерживает эти планы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании третьего по счету саммита Россия – Африка.

«Знаем и о намерении Ботсваны, Сейшельских островов и Того в ближайшее время открыть свои посольства в Москве и, естественно, поддерживаем их», – отметил российский лидер.

При этом Путин заверил, что российская сторона оказывает все необходимое содействие уже действующим в стране дипмиссиям государств Африки.

В этом же выступлении Президент РФ заметил, что доля расчетов в рублях в коммерческих операциях России со странами Африки достигает 85%.

Основные идеи нынешнего саммита Россия – Африка – всестороннее расширение российско-африканского сотрудничества и укрепление суверенитета африканских государств, уточняет пресс-служба Кремля.

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#африка #Владимир Путин
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