Путин заявил о планах увеличить объемы военного экспорта в 2026 году

Существенный рост объемов военного экспорта планируется в России в 2026 году. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил на совещании, посвященном вопросам военно-технического сотрудничества, его слова приводит «ТАСС».

Глава государства отметил, что для достижения этих показателей важно максимально эффективно использовать уже существующие финансовые и другие механизмы поддержки. По его словам, план по военному экспорту на 2026 год будет окончательно рассмотрен и утвержден, при этом он предусматривает заметное увеличение объемов поставок.

Владимир Путин также пояснил, что в рамках нового федерального проекта по развитию военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами на 2026–2028 годы предусмотрено введение дополнительных мер поддержки.