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Общество 6 июля 2025 16:12

Путин заявил о несокрушимости России благодаря единству общества

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Россия обладает колоссальной и несокрушимой силой благодаря внутреннему единству и правоте своей позиции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Все для Победы!», организованном Народным фронтом. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что лозунг «Все для Победы!» впервые прозвучал в начале Великой Отечественной войны и стал символом национального сопротивления. По его словам, этот исторический призыв актуален и сегодня – как отражение борьбы за свободу, справедливость, безопасность границ и право России самостоятельно выбирать свой путь развития.

«Вместе мы – колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве», – отметил Владимир Путин.

#Владимир Путин
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