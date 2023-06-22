Путин заявил о нераскрытом потенциале сотрудничества с Катаром

Президент России Владимир Путин встретился с Премьер-министром Катара Мухаммедом Аль Тани. Стороны обсудили дальнейшие шаги для наращивания двустороннего сотрудничества и координации двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил собеседника за участие катарской делегации в Петербургском экономическом форуме.

«В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный, еще не раскрытый потенциал роста, — продолжил он. — Мы рассчитываем, что выработкой эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия».

Путин добавил, что с коллегами из Катара сотрудничает Российский фонд прямых инвестиций. В этом направлении отмечается серьезное движение вперед.

В ответ Мухаммед Аль Тани поблагодарил за теплый прием и передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от Его Высочества Эмира Катара Тамима Аль Тани.

Премьер отметил, что прибыл с посланием от эмира, посвященным дальнейшим шагам для развития сотрудничества и координации между странами.

«Наши страны связывают дружественные связи — давние дружественные связи. У нас есть общие интересы по широкому спектру вопросов, особенно в области энергетики, рынков энергетики, продовольственной безопасности, а также наши страны связывают общие проекты в области экономики», — подчеркнул он.