Путин заявил о непростой ситуации в Волгоградской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. На мероприятии обсуждалась обстановка в регионе, крупные инвестиционные и социальные проекты, реализующиеся в области, и другие актуальные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что, несмотря на положительные моменты, ситуация в Волгоградской области остается непростой. Так, отмечается небольшой спад ВРП, сохраняется проблема аварийного жилья, перечислил Путин.

По его словам, о развитии региона говорят инвестиционные проекты, «которые в достаточно большом количестве сейчас реализуются и планируются к реализации в Волгоградской области».