Путин заявил о необходимости укреплять и делать привлекательным русский мир

Русский мир многолик и огромен, и одна из важнейших миссий российского народа – развивать и укреплять его, делать привлекательным для остального мира, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – сказал глава государства на церемонии вручения высших государственных наград.

Торжественное мероприятие прошло в Екатерининском зале Московского Кремля.

На церемонию приглашены более 20 выдающихся деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, которые удостоены высших государственных наград.

Среди них председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и заместитель генерального директора — управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко и другие.

Путин отметил, что миссия российского народа, во многом, успешно реализуется именно благодаря таким людям, как обладатели почетных государственных наград и званий РФ.

«И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы», – подчеркнул глава государства.