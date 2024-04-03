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Путин заявил о необходимости связать Сахалин мостом с материком
Остров Сахалин необходимо связать мостом с материковой частью России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко по видеосвязи, передает ТАСС.
«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — отметил глава государства и поинтересовался у губернатора, в какую сумму, по его мнению, обойдется строительство такого сооружения.
Лимаренко сослался на подсчеты, согласно которым возведение моста обойдется в 300 млрд рублей, но примерно столько же придется потратить строительство подходов к нему. По словам главы области, создание моста можно оформить через концессионное соглашение, но подходы будут считаться скорее освоением территории, потому что «они не окупаются».
Однако Путин не согласился с последним предположением и предложил в связи с этим «посмотреть на развитие прилегающих территорий» на материке. В итоге он попросил Лимаренко проработать эти вопросы с Правительством РФ.
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