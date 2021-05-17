Путин заявил о необходимости соблюдения договоренностей по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин уверен в безальтернативности выполнения трехстороннего договора касаемо Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе», — заявил Песков.

Обстановка в районе Нагорного Карабаха накалилась 27 сентября 2020 года — тогда в оспариваемом районе начались активные боевые действия. С целью прекращения огня в зоне конфликта 9 ноября от лица Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано трехстороннее заявление.

По итогам подписанного документа войска враждующих сторон остались на занятых позициях, а вдоль линии соприкосновения армий были размещены миротворцы из России.