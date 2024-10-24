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Путин заявил о необходимости раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС
Следующая волна глобального экономического подъема зарождается в странах мирового большинства, поэтому пришло время «пообсуждать идею по созданию собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик». Об этом в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» заявил Президент России Владимир Путин.
«Ее цель – увеличить инвестиционные потоки в странах БРИКС, глобального юга и востока, и сделать акцент на вложение средств в большие инфраструктурные и технологические проекты», – уточнил глава государства.
Он также отметил важность альтернативных, надежных и свободных от любого диктата многосторонних финансовых механизмов, а также выстраивания производственно-логистических цепочек. Кроме того, необходимо наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать пропускную способность новых международных транспортных коридоров.
Отметим, что в заседании участвует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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