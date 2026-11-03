Путин заявил о необходимости продлить Год единства народов России
Президент России Владимир Путин поручил продлить Год единства народов России. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.
«Он не должен заканчиваться 31 декабря», – приводит РИА Новости слова главы государства.
Путин отметил, что в течение нынешнего Года единства россияне обращались к истории страны и работали над формированием общего будущего.
Год единства народов России проводится в 2026 году в соответствии с указом Владимира Путина от 25 декабря 2025 года. Документ был подписан в целях укрепления национального единства, мира и согласия между народами страны.