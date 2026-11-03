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Общество 3 ноября 2026 15:16

Путин заявил о необходимости продлить Год единства народов России

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Путин заявил о необходимости продлить Год единства народов России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил продлить Год единства народов России. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.

«Он не должен заканчиваться 31 декабря», – приводит РИА Новости слова главы государства.

Путин отметил, что в течение нынешнего Года единства россияне обращались к истории страны и работали над формированием общего будущего.

Год единства народов России проводится в 2026 году в соответствии с указом Владимира Путина от 25 декабря 2025 года. Документ был подписан в целях укрепления национального единства, мира и согласия между народами страны.

#Владимир Путин #Год единства народов России
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