Путин заявил о необходимости продлить Год единства народов России

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Президент России Владимир Путин поручил продлить Год единства народов России. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.

«Он не должен заканчиваться 31 декабря», – приводит РИА Новости слова главы государства.

Путин отметил, что в течение нынешнего Года единства россияне обращались к истории страны и работали над формированием общего будущего.

Год единства народов России проводится в 2026 году в соответствии с указом Владимира Путина от 25 декабря 2025 года. Документ был подписан в целях укрепления национального единства, мира и согласия между народами страны.