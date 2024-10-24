Путин заявил о необходимости придать мировой экономике цивилизованный характер

Одной из ключевых задач объединения стран БРИКС является «придание цивилизованного характера» изменениям в мировой экономике. Об этом в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» заявил Президент России Владимир Путин.

«Теперь ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это сказать и подчеркнуть. Естественным образом. И наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер. Вот мы и в рамках БРИКС спокойно в рабочем режиме этим занимаемся. И с удовольствием будем делать с остальными странами, привлекаемыми к нашему совместному процессу», - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что стабильность доллара согласно Бреттон-Вудской системе обеспечивалась в том числе привязкой к золоту. Однако Ямайские соглашения поменяли положения дел, и единственной гарантией стабильности этой мировой валюты стала экономика Соединенных Штатов Америки, ее мощь и доминирование в мире, что неприемлемо.