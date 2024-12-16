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Путин заявил о необходимости достижения целей СВО
Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны РФ указал на необходимость достижения целей спецоперации.
«Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции», – отметил российский лидер.
Также он призвал и в дальнейшем развивать армию и флот. По его словам, граждане прекрасно понимают, за что сражается страна, по этой причине помогают военнослужащим и сами встают в их ряды.
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