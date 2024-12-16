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Политика 16 декабря 2024 14:13

Путин заявил о необходимости достижения целей СВО

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Путин заявил о необходимости достижения целей СВО
Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны РФ указал на необходимость достижения целей спецоперации.

«Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции», – отметил российский лидер.

Также он призвал и в дальнейшем развивать армию и флот. По его словам, граждане прекрасно понимают, за что сражается страна, по этой причине помогают военнослужащим и сами встают в их ряды.

#Владимир Путин
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