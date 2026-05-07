Путин заявил о необходимости доработки системы маркировки «Честный знак»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшего совершенствования системы цифровой маркировки «Честный знак» и подчеркнул важность этой работы. Его слова приводит «ТАСС».

Тему маркировки обсудили на встрече в Кремле с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Руководитель госкорпорации отдельно остановился на функционировании системы «Честный знак» и доложил о ее работе.

Выслушав доклад, Путин отметил, что система остается важным направлением и требует дальнейшего развития. По его словам, в этой сфере по-прежнему есть задачи, над которыми необходимо работать, поэтому механизм маркировки следует совершенствовать.