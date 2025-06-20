Путин заявил о неизбежном росте доли стран БРИКС в мировой экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что государства БРИКС задают вектор развития для всего мира, опираясь на принципы консенсуса, равноправия и открытости. Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), подчеркнув роль объединения в формировании новой глобальной модели роста.

По словам главы государства, на саммите БРИКС в Казани осенью 2024 года 35 стран – представляющих почти две трети населения планеты и половину мировой экономики – подтвердили общее понимание подходов к построению будущего.

«Уже сегодня страны БРИКС задают планку в развитии так называемых «человекоцентричных отраслей». Запускаются крупнейшие проекты по улучшению среды для жизни», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что страны активно развивают высокотехнологичные сферы: атомную энергетику, авиацию, новые материалы, IT-индустрию, робототехнику и искусственный интеллект. Президент также выразил уверенность в неизбежном росте доли стран БРИКС в мировой экономике.

«Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики – всего пятую часть, то сегодня это уже 40% глобальной экономики», – заметил глава государства.

Кроме того, российский лидер указал на укрепление экономических связей внутри объединения. «Взаимный товарооборот наших стран уже превысил триллион долларов и продолжает расти», – сообщил он.

Путин призвал партнеров активнее участвовать в развитии новой модели роста и напомнил об инициативе России – открытом диалоге в Москве с участием представителей более 100 государств. По его словам, такая площадка должна стать регулярной и превратиться в экосистему для обмена идеями и совместных решений.

«Глобальные вызовы требуют глобального ответа. Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно. Это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, например, как БРИКС, некоторых других форматов, могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед», – заключил Президент РФ.