Путин заявил о нецелесообразности штурма украинских позиций под Донецком

Штурмовать укрепленные позиции Вооруженных сил Украины под Донецком нецелесообразно, ведется работа по заходу в их тыл. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXV Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу (Донецку — прим. Т-и), нецелесообразно. Потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил», — изложил российский лидер свое видение ситуации.

При этом Путин заметил, что на возникшей восемь лет назад линии разграничения под Донецком за это время были созданы серьезные укрепрайоны. Здесь действуют сформированные из местных жителей корпуса, которые делают это, по мнению Президента РФ, «очень хорошо».

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции ссылаться только на российские официальные источники. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях ВС РФ, объявленную недостоверной.