news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
17 июня 2022  22:45

Путин заявил о нецелесообразности штурма украинских позиций под Донецком

news_top_970_100

Штурмовать укрепленные позиции Вооруженных сил Украины под Донецком нецелесообразно, ведется работа по заходу в их тыл. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXV Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу (Донецку — прим. Т-и), нецелесообразно. Потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил», — изложил российский лидер свое видение ситуации.

При этом Путин заметил, что на возникшей восемь лет назад линии разграничения под Донецком за это время были созданы серьезные укрепрайоны. Здесь действуют сформированные из местных жителей корпуса, которые делают это, по мнению Президента РФ, «очень хорошо».

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции ссылаться только на российские официальные источники. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях ВС РФ, объявленную недостоверной.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100