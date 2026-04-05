Путин заявил о надежном воспроизводстве минерального сырья в России

В России надежно обеспечено воспроизводство основных видов минерального сырья. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Президента России Владимира Путина по случаю Дня геолога.

Глава государства отметил, что российским геологам и ветеранам отрасли есть чем гордиться. По его словам, только за последний год в стране было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых.

Он также указал, что успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, а воспроизводство ключевых видов минерального сырья остается надежно обеспеченным.

Президент подчеркнул, что профессия геолога требует высокой квалификации и является крайне важной. По его словам, она предполагает глубокие и основательные знания, а также такие качества, как выдержка, самоотдача, преданность делу и взаимовыручка.

Путин добавил, что нравственные принципы и профессиональные традиции передаются из поколения в поколение и помогают решать задачи, стоящие перед отраслью.

Глава государства выразил уверенность, что российские геологи и дальше будут добросовестно работать, внедрять современные технологии и оборудование, укреплять минерально-сырьевой суверенитет страны, а также развивать промышленный и энергетический потенциал. Он отметил, что это также способствует повышению качества жизни граждан. В завершение президент пожелал геологам новых достижений и всего наилучшего.