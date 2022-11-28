Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации РФ на новые рынки

Международная торговля находится в кризисе, и на фоне этого Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает ТАСС.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, организована работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг.

Президент РФ, отмечает РИА Новости, напомнил также, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана (общий объем капиталовложений оценивается почти в 17 млрд долларов). Реализуются более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, добавил Путин.

В этом году российско-казахстанский форум проходит в Оренбурге, он посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений в международной торговле. Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обратились к участникам мероприятия по видеосвязи.