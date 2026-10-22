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Политика 22 октября 2026 21:56

Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине

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Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине
Фото: kremlin.ru

Россия договорилась с США о готовности возобновить трехсторонние контакты по Украине. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

Вопрос о переговорах прозвучал в контексте вчерашней встречи российского лидера со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом.

Путин подтвердил, что в ходе контактов с представителями американской администрации стороны договорились о готовности возобновить трехсторонние переговоры. В них должны участвовать представители России, США и Украины.

#переговоры России и Украины #Владимир Путин
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