Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине
Россия договорилась с США о готовности возобновить трехсторонние контакты по Украине. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
Вопрос о переговорах прозвучал в контексте вчерашней встречи российского лидера со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом.
Путин подтвердил, что в ходе контактов с представителями американской администрации стороны договорились о готовности возобновить трехсторонние переговоры. В них должны участвовать представители России, США и Украины.