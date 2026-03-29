Путин заявил о готовности России снова принять Олимпиаду

Россия готова вновь принять у себя Олимпийские игры. Об этом заявил Президент Владимир Путин в поздравлении Олимпийского комитета России с 115-летием, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что Россия остается открытой к проведению летних и зимних Олимпиад и готова и дальше вносить вклад в сохранение подлинных олимпийских идеалов.

Путин напомнил, что страна стояла у истоков Международного олимпийского комитета, а также успешно проводила Олимпийские игры в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014 году. По его словам, оба события были организованы на высочайшем уровне и получили признание со стороны МОК.

Президент добавил, что Олимпийский комитет России играет важную роль в развитии спорта высших достижений, подготовке спортсменов, продвижении ценностей здорового образа жизни и укреплении международных гуманитарных связей.