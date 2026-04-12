Путин заявил о готовности России к посредничеству для урегулирования иранского конфликта

Президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности к посредническим усилиям для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщил «Ъ» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами на Ближнем Востоке для установления справедливого и долгосрочного мира в регионе, добавил Путин. Пезешкиан рассказал российскому президенту о переговорах Ирана и США, которые прошли 11 апреля в Пакистане.

Иранский президент выразил признательность за принципиальную российскую позицию, направленную на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, и поблагодарил Путина за гуманитарную помощь для иранского населения.

По итогам переговоров Ирана и США иранский МИД заявил, что стороны не достигли согласия по двум-трем ключевым вопросам, но выразил надежду на продолжение диалога. Президент США Дональд Трамп сообщил, что делегациям не удалось найти компромисс по вопросам ядерной программы Ирана и управления судоходством в Ормузском проливе. Американский лидер объявил о блокаде морского коридора.