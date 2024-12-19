Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня. Я уже сто раз об этом говорил», – сказал глава государства.

Путин отметил, что если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования конфликта, то в состоянии это сделать.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с [Владимиром] Зеленским. Они могут организовать этот процесс внутри Украины как хотят. Просто подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. А легитимными являются Рада и ее председатель. Это чисто формальный юридический вопрос», – подчеркнул он.

Выборы Президента Украины в этом году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Должностные полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая.