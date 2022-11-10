Путин заявил о планах наращивания научного присутствия в Антарктике

Россия уделяет приоритетное внимание вопросам развития арктических территорий, наращиванию научного присутствия в Антарктике, заявил Президент России Владимир Путин. По его словам, Москва нацелена на укрепление международного сотрудничества в этих регионах планеты и реализацию различных совместных программ.

«С удовлетворением отмечу, что в этом году открылась новая, яркая страница в освоении Арктики. В сентябре стартовала научная экспедиция „Северный полюс — 41“ на самодвижущейся ледовой платформе. Этот высокотехнологичный проект позволяет проводить круглогодичные наблюдения за состоянием природной среды региона и надежно обеспечивает все условия для сложного, героического труда полярников», – отметил он в телеграмме участникам форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве», опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, еще многое предстоит сделать для создания государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты, что важно для снижения климатических и экологических рисков и развития северных городов и поселков России. Он заверил, что работа в Антарктиде по строительству российского зимовочного комплекса станции «Восток» продолжается быстрыми темпами и предоставит ученым отличную возможность для полномасштабных исследований на Белом континенте.