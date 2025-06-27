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Политика 27 июня 2025 18:23

Путин заявил о готовности провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле

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Путин заявил о готовности провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова к проведению следующего раунда переговоров с Киевом в Стамбуле. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства заявил, что необходимо согласовать конкретное время и место встречи и российская сторона рассчитывает на то, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит поддерживать этот процесс.

Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию и подчеркнул, что Россия готова к проведению встречи на турецкой площадке.

#переговоры России и Украины #стамбул #Владимир Путин
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