Путин заявил о готовности провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова к проведению следующего раунда переговоров с Киевом в Стамбуле. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства заявил, что необходимо согласовать конкретное время и место встречи и российская сторона рассчитывает на то, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит поддерживать этот процесс.

Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию и подчеркнул, что Россия готова к проведению встречи на турецкой площадке.