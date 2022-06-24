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Ру Тат
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Политика
24 июня 2022  17:29

Путин заявил о готовности продолжать поставки критически важных товаров на мировой рынок

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Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия и готова продолжать поставлять всю критически важную продукцию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — заверил российский лидер на встрече «БРИКС плюс».

По словам Путина, РФ также продолжает оказывать гуманитарную помощь нуждающимся странам. Путин рассказал, что недавно российское продовольствие безвозмездно доставили в Ливан, Таджикистан, Кыргызстан, Кубу, Судан и ряд других государств.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили санкции против России и начали согласовывать отказ от поставок различных российских товаров.

 

#Владимир Путин #брикс
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