Путин заявил о готовности предоставить современное вооружение странам Азии и Африки

У России есть много союзников и партнеров на разных континентах. Лидеры этих стран «проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются» перед так называемым гегемоном, заявил Президент РФ Владимир Путин на форуме «Армия-2022». Сотрудничать с этими государствами РФ будет в том числе в сфере вооружений, подчеркнул он.

Среди стран-партнеров Путин назвал государства Латинской Америки, Азии, Африки. «Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений – от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – приводятся его слова на сайте Кремля.

При этом он подчеркнул, что российское оружие ценится среди военных профессионалов за надежность, качество и главное – высокую эффективность. «Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях», – добавил он.

Особый интерес, по его словам, представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять «завтрашний день» Вооруженных Сил.

Напомним, на форуме собрались около 1,5 тыс. предприятий оборонно-промышленного комплекса России, чтобы представить более тысячи новых образцов военной техники. Участие в форуме принимает президент РТ Рустам Минниханов.