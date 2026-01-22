news_header_top
Общество 22 января 2026 20:55

Путин заявил о формировании в России инфраструктуры тестирования и выпуска электроники

В России создается инфраструктура для тестирования и выпуска электроники, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отмечу, что у нас в столь чувствительной технологической области созданы определенные заделы. Есть сильные научные школы по целому ряду направлений, формируется соответствующая инфраструктура тестирования, выпуска продукции электроники», – сказал глава государства.

Путин также напомнил, что в конце 2025 года был открыт Московский центр фотоники. На этой площадке, по его словам, будут выпускаться интегральные схемы, способные существенно повысить скорость передачи данных.

