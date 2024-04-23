Путин заявил о большой задолженности перед людьми, живущими в районе БАМа

В ходе модернизации Байкало-Амурской магистрали улучшится качество жизни людей, которые живут в населенных пунктах, связанных с ней. У государства большая задолженность перед ними, заявил на торжественном мероприятии, посвящённом 50-летию начала строительства БАМа, Президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что модернизация позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, повысит привлекательность регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры.

«В это связи подчеркну: особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМе. В том числе на [основе] проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, столицы БАМа – Тында и Северо-Байкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми. И, конечно, дальнейшее развитие БАМ послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена евразийской транспортной системы», – сказал глава государства.