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Путин заявил о 7%-м увеличении товарооборота РФ и Сирии в 2022 году
Несмотря на западные санкции, отношения России и Сирии продолжают развиваться. Так, по итогам прошлого года выросли объемы товарооборота двух государств, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Сирии Башаром Асадом.
«Несмотря ни на что наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зарегистрирован семипроцентный рост товарооборота», — рассказал глава государства.
Кроме того, добавил Владимир Путин, странам удалось добиться успехов в борьбе с международным терроризмом.
Он напомнил, что гуманитарная ситуация в Сирии усугубилась после землетрясения 6 февраля.
«Это, конечно, усугубляет ситуацию. Мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать, здесь, как вы помните, работали и наши подразделения по линии МЧС, и представители Вооруженных сил, находящиеся в Сирии, так же вносят вклад в борьбу с последствиями землетрясения», — заметил он.
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