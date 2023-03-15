Путин заявил о 7%-м увеличении товарооборота РФ и Сирии в 2022 году

Несмотря на западные санкции, отношения России и Сирии продолжают развиваться. Так, по итогам прошлого года выросли объемы товарооборота двух государств, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Сирии Башаром Асадом.

«Несмотря ни на что наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зарегистрирован семипроцентный рост товарооборота», — рассказал глава государства.

Кроме того, добавил Владимир Путин, странам удалось добиться успехов в борьбе с международным терроризмом.

Он напомнил, что гуманитарная ситуация в Сирии усугубилась после землетрясения 6 февраля.

«Это, конечно, усугубляет ситуацию. Мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать, здесь, как вы помните, работали и наши подразделения по линии МЧС, и представители Вооруженных сил, находящиеся в Сирии, так же вносят вклад в борьбу с последствиями землетрясения», — заметил он.