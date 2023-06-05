Путин заявил, что женщины России достойно проявляют себя в самых разных сферах

Российские женщины показывают достойные результаты в здравоохранении, науке, бизнесе, образовании, а также на общественном и творческом поприще. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и организаторов Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Сегодня открываются новые возможности для вовлечения женщин, женских организаций в решение ключевых общенациональных задач, в том числе на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Подчеркну, государство и впредь будет всемерно содействовать осуществлению масштабных проектов, направленных на социально-экономическое развитие этих регионов, повышение качества жизни людей, сбережение семейных ценностей, самобытных обычаев и культур коренных народов...», — сказано в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, женщины России эффективно решают профессиональные проблемы, уделяют огромное внимание реализации гуманитарных, просветительских и благотворительных инициатив, а женщины-военнослужащие сегодня вносят огромный вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов страны.

Президент выразил уверенность в том, что нынешний форум пройдет успешно, даст старт перспективным идеям и начинаниям, а его проведение станет традицией.