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Путин заявил, что Залужный находится за границей
Главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом во время закрытой части встречи с военкорами заявил Президент России Владимир Путин.
«А где он, Залужный? Мне кажется, я знаю. Ну, вы у него спросите, но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, он за границей, но я могу ошибаться», — заметил глава государства. Кадры встречи в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Напомним, что в конце мая появились сообщения о тяжелом ранении Залужного. После этого он перестал появляться на публике, что вызвало ряд вопросов и теорий в СМИ о его состоянии и местонахождении.
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