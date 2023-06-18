Путин заявил, что Залужный находится за границей

Главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом во время закрытой части встречи с военкорами заявил Президент России Владимир Путин.

«А где он, Залужный? Мне кажется, я знаю. Ну, вы у него спросите, но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, он за границей, но я могу ошибаться», — заметил глава государства. Кадры встречи в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Напомним, что в конце мая появились сообщения о тяжелом ранении Залужного. После этого он перестал появляться на публике, что вызвало ряд вопросов и теорий в СМИ о его состоянии и местонахождении.