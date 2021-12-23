Путин заявил, что все проблемы в Крыму будут постепенно решены

Все проблемы жителей полуострова Крым постепенно, но уверенно будут решены, заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Журналист телеканала «Крым-24» от лица всей республики поблагодарил российского лидера за все те преобразования, которые происходят на полуострове.

«За семь лет у нас сильно изменилась инфраструктура, начали строить дороги, детские сады, но мобильная связь, к сожалению, осталась на прежнем уровне», — поделился он, добавив, что крупные российские операторы по-прежнему не имеют возможности работать в Крыму.

Путин напомнил, что данная ситуация возникла из-за санкций, которые в стремлении решить свои личные геополитические вопросы вводит Запад. «Мы, понимая это, должны реагировать соответственным образом, и мы будем продолжать это делать», — отметил он.

Глава государства заверил, что в Крыму продолжится развитие не только транспортной инфраструктуры, но и городов: строительство школ, детских садов, лечебных заведений.

«Крым и Севастополь позднее включились в программу реновации и переселения из аварийного жилья, поэтому вы немного отстаете, но мы обязательно будем на системной основе решать все проблемы Крыма», – подчеркнул он.

Говоря о мобильной связи, глава государства подчеркнул, что этот вопрос тоже будет решен.

«Не буду забегать вперед, информируя присутствующих о том, как именно мы будем это делать, но мы будем обязательно думать и, я надеюсь, решим эту проблему», — сказал Путин.

Он также добавил, что помнит о множестве вопросов местных жителей об уровне доходов, заработных плат, цен и многих других.

«Все постепенно будем решать, постепенно и уверенно, и надеюсь, что крымчане и севастопольцы это чувствуют уже сегодня», — заключил Президент.